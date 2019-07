Drama voor Wout van Aert: geen zege in tijdrit maar zware valpartij en opgave

Geen tijdritzege voor Wout van Aert in de individuele tijdrit van de Tour de France. De Belgische kampioen tijdrijden ging op het einde van zijn proef tegen de klok stevig tegen de grond nadat hij bleef hangen achter een nadarhek in een bocht. Van Aert bleef lang op het asfalt liggen. Het is afwachten hoe ernstig de blessures zijn. De 24-jarige renner van Jumbo-Visma gaf ook op.