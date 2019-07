Mobiele speelpleinwerking aan het Huis van het Kind

Tongeren - Op donderdag 18 juli vond de mobiele Speelpleinwerking voor de eerste keer plaats aan het Huis van het Kind in Tongeren. Een 25-tal blije kindjes en enthousiaste monitoren konden samen buiten spelen. Ze deden verschillende spelletjes, knutselden en nog veel meer. Ook was er een schminkstand. Met de mobiele speelpleinwerking wordt er al meer dan 6 jaar een extra aanbod voor kinderen en jongeren in de wijken en deelgemeenten voorzien.

An Christiaens, schepen van Jeugd en waarnemend burgemeester: “Op woensdag- en donderdagnamiddag trekt de speelmobiel van 13u30 tot 15u30 naar een wijk of deelgemeente van Tongeren. Iedereen, zowel de kinderen van de buurt als daarbuiten, zijn van harte welkom. De eerste mobiele werking van deze zomer startte op donderdag 4 juli op de speelplaats van het Atheneeke. Met allerhande materialen zorgen onze monitoren voor toffe activiteiten. Natuurlijk zijn ook de ouders van harte welkom om mee te knutselen, spelen of een babbeltje te slaan. Bij regen of te winderig weer trekken we naar binnen op de locaties waar dit mogelijk is.”

Opgelet: de begeleiding zal geen toezicht houden op het komen en gaan van de kinderen.