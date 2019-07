Jacky Mathijssen (55) is vrijdag, de dag voor zijn 56ste verjaardag, in het huwelijksbootje gestapt met Petra Herbots. De plechtigheid vond plaats in het stadhuis van Sint-Truiden.

Mathijssen werd geboren in Dilsen-Stokkem en woont al een tijdje in Sint-Truiden. Hij begon in 1982 aan een rijk gevulde profcarrière als doelman en later als trainer. In 2000 tekende hij zijn eerste ...