Dit zijn de beste steden ter wereld

Reismagazine Travel + Leisure heeft de jaarlijkse World’s Best Awards bekendgemaakt. In de categorie van ‘beste steden ter wereld’ staat het Vietnamese Hoi An helemaal bovenaan, maar ook Mexicaanse en Italiaanse steden scoren goed.

Naar jaarlijkse gewoonte polst Travel + Leisure bij de lezers naar hun favoriete reiservaringen. Ze worden gevraagd om hun mening te geven over steden, eilanden, cruiseschepen, kuuroorden, luchtvaartmaatschappijen en meer.

Om tot de lijst met de beste steden ter wereld te komen, beoordeelden de lezers ze op hun bezienswaardigheden, cultuur, keuken, vriendelijkheid, winkelen en algemene waarde. Het Vietnamese Hoi An komt eruit als ‘beste stad’ ter wereld, gevolgd door het Mexicaanse San Miguel de Allende en het Thaise Chiang Mai.

Wat trekt de lezer aan tot Hoi An? Deze plek wordt in de beoordelingen “een klein juweeltje genoemd”. Voor sommigen is het er leuk shoppen, waar bij anderen vooral de street food de reiservaring onvergetelijk maakt. “Hier eet je het best in heel Vietnam - zowel de vlees- en vegetarische gerechten zijn heerlijk”, schrijft een fan. Verder kunnen velen het verkeersvrije centrum smaken. Het feit dat Hoi An aan een rivier ligt, maakt een wandeling door de sfeervolle straten ook mooi.

De Italiaanse steden Firenze en Rome palmen de negende en de elfde plaats op de lijst in en zijn samen met het Spaanse Sevilla, op nummer dertien, ook meteen de dichtste steden bij huis in deze ranglijst.

1. Hoi An, Vietnam

2. San Miguel de Allende, Mexico

3. Chiang Mai, Thailand

4. Mexico City

5. Oaxaca, Mexico

6. Ubud, Indonesië

7. Tokio, Japan

8. Kyoto, Japan

9. Firenze

10. Udaipur, India

11. Rome, Italië

12. Charleston, South Carolina

13. Sevilla, Spain

14. Santa Fe, New Mexico

15. Bangkok, Thailand