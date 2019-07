Marianne Vos oppermachtig in La Course

Marianne Vos heeft La Course op haar naam geschreven, dat is een eendaagse wielerwedstrijd voor vrouwen op het parcours in Pau waar de mannen deze namiddag de tijdrit van de Tour de France betwisten. Veelvuldig kampioene Vos sprintte op de hellende laatste 500 meter iedereen los uit het wiel.

Het zag er even naar uit dat de Australische Amanda Spratt à la Thomas De Gendt in haar eentje het jagende peloton der favorieten voor zou blijven, maar de hellende strook in de laatste kilometer was er te veel aan. De CCC-ploeg lanceerde kopvrouw Marianne Vos perfect het laatste klimmetje op. De ontketende Nederlandse recordkampioene sprintte vervolgens iedereen oppermachtig uit het wiel. De Canadese Leah Kirchmann werd drie seconden na Vos tweede, voor de Deense Cecilie Uttrup Ludwig.

Etappekoers

Vanochtend maakte de Franse voorzitter van de Internationale Wielerunie (UCI) zich nog maar eens sterk voor een volwaardige vrouwenversie van de Tour. “Slechts één racedag is duidelijk niet genoeg”, benadrukte David Lappartient. “We missen een grote etappekoers voor vrouwen die wereldwijd te zien is. De ASO-organisatie van de Tour de France kan ons daarmee echt helpen.”

Lappartient is naar eigen zeggen in gesprek met de ASO-directie om La Course in de toekomst uit te breiden naar tien etappes, zoals nu al in de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen, het geval is. “Ik hoop dat de organisatie de logistieke problemen kan overwinnen, die nu nog een langere etappekoers tijdens de Tour voor mannen in de weg staan.”

Foto: Photo News

Uitslag

1. Marianne Vos (Ned)

2. Leah Kirchmann (Can) +3”

3. Cecilie Uttrup Ludwig (Den) z.t.

4. Lucinda Brand (Ned) +4”

5. Ashleigh Moolman-Pasio (ZAf) +6”