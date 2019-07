Rohan Dennis reageert voor het eerst op zijn opgave: “Ik ben heel teleurgesteld”

Het was zonder twijfel hét verhaal van de twaalfde rit in de Ronde van Frankrijk. Nog voor de eerste Pyreneeëncol beklommen werd, gaf Rohan Dennis er de brui aan. Een dag voor de enige tijdrit, het onderdeel waar de Australiër van Bahrain-Merida wereldkampioen in is. En praten met zijn ploeg wilde Dennis ook niet. Donderdagavond kwam er dan toch een reactie.