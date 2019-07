Herk-de-Stad - Tijdens een verkeersactie in het centrum van Diest is donderdagnamiddag een 21-jarige man uit Herk-de-Stad betrapt die onder invloed van drugs reed. Zijn rijbewijs is onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. De agenten verbaliseerden ook 22 bestuurders die geen veiligheidsgordel droegen en zes bestuurders die hun gsm gebruikten tijdens het rijden. 44 bestuurders kregen een alcoholtest, maar die was bij iedereen negatief.