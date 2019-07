Zalando gaat voor meer duurzame merken

De Duitse webwinkel Zalando gaat de volgende weken nieuwe, duurzame merken toevoegen aan het gamma. Die beslissing komt er omdat klanten steeds vaker zoeken naar termen zoals ‘organic’ en ‘fairtrade’. Dat kondigt het bedrijf aan in een persbericht.

In de melding staat dat “de klanten zich meer zorgen beginnen te maken over de planeet, waardoor ze geïnteresseerder raken in ecologische mode.” Volgens vice-president Sara Diez is het een grote uitdaging om uit te zoeken wat het begrip ‘duurzaamheid betekent’ en tevens om tegemoet te komen aan de sociale en ecologische waarden van de mensen. “We willen veel doen om te veranderen”, klinkt het.

De labels die er concreet zouden bijkomen, zijn de modemerken Ecoalf en Girlfriend Collective, jeanslabel Mud Jeans en beenmodemerk Swe-s. Volgens Diez heeft de webwinkel momenteel al een uitgebreid aanbod duurzame mode: 15.000 artikelen van 240 merken. Daarbij horen onder meer Flippa K, Patagonia en Nudie Jeans.