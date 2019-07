LIVE TOUR. Maakt Wout van Aert favorietenrol waar in tijdrit?

De enige individuele tijdrit van deze Tour wordt gehouden langs de wijngaarden van Jurançon. Onderweg liggen drie heuvels. De eerste na 7,7 km. Op vier kilometer moet een hoogteverschil van 130 meter worden overbrugd. Daar ligt ook de eerste tijdopname. De tweede helling volgt na 11,8 kilometer. De derde helling is kort, maar steil: 1,2 km aan 7%. Daar na 15,5 km ligt de tweede tijdopname. Nadien gaat het overwegend in dalende lijn naar de derde tijdopname na 21,9. Nadien loopt het min of meer vlak naar de streep, al ligt er op driehonderd meter van de aankomst nog een knikje van 17%.