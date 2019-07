Menselijke beenderen gevonden nabij Waterloo: "Belangrijke ontdekking"

Voor het eerst sinds de Slag bij Waterloo vinden archeologische opgravingen plaats op de ‘Ferme de Mont-St-Jean’-site. Er werden menselijke beenderen en een onontplofte mortiergranaat uit 1815 gevonden.

De menselijke beenderen zijn waarschijnlijk geamputeerde benen, en werden ontdekt door professor Tony Pollard, hoofdarcheoloog van het project. "Er werden nog nooit eerder opgravingen uitgevoerd op deze site", zegt professor Pollard. "Als archeoloog is dit dan ook een historisch moment."

Er werden zeker drie benen gevonden, en op één ervan zijn waarschijnlijk sporen van een zaag terug te vinden. Tijdens de slag van Waterloo was de boerderij een veldhospitaal voor de Engelse soldaten, waar naar schatting 6.000 gewonden verzorgd werden.

Mortiergranaat

Er werd donderdag nog een belangrijke ontdekking gedaan. Een onontplofte mortiergranaat uit 1815 werd blootgelegd, en de ontmijningsdienst moest ter plaatste komen om het explosief onschadelijk te maken.

"Dit is een belangrijke ontdekking", zegt Anthony Martin, eigenaar van de hoeve. "Toen we de Mont-St-Jean boerderij in 2013 kochten, waren we ons bewust van het historisch belang ervan."

De opgravingen gebeuren in opdracht van het liefdadigheidsproject ‘Waterloo Uncovered’, dat Britse ex-militairen helpt om met hun oorlogstrauma’s om te gaan. Het is een samenwerking met archeologen van het Waalse gewest. Waterloo Uncovered brengt al sinds 2015 Britse soldaten en veteranen in contact met archeologen in Waterloo om hun trauma te verwerken.