Nieuw: kinderzoektocht in De Kevie

Tongeren - Toerisme Tongeren ontwikkelde een nieuwe kinderzoektocht in het natuurgebied van De Kevie. Samen met Barry de Bever gaan kinderen op ontdekkingstocht. Aan de hand van een aantal opdrachtenkaarten maken ze op een speelse manier kennis met de fauna en flora van dit bijzondere gebied. Onderweg voeren ze opdrachtjes uit en op het einde maken ze een wenskaart.

De Kevie – dat deel uitmaakt van het Park van de Oostelijke Jeker – is gelegen tussen Tongeren en Mal en ligt op wandelafstand van het centrum. Het gebied werd opgenomen in het Europees netwerk van Natura2000 dat als doel heeft kwetsbare dier- en plantensoorten en hun habitat te beschermen. De zoektocht speelt hierop in door de kinderen een aantal ‘spelregels’ op te leggen voor tijdens hun verblijf in De Kevie. Zo worden ze als het ware gesensibiliseerd over hoe zich te gedragen in een natuurgebied.

Waarnemend burgemeester An Christiaens: "Met de zoektocht in De Kevie breiden we ons kindvriendelijk aanbod verder uit. Iedere zomer pakken we uit met een aantal activiteiten voor onze jongste bezoekers. Als gastvrije stad dragen we kindvriendelijkheid hoog in het vaandel. Onderzoek wijst uit dat families de keuze van hun bestemming voor 93 % laten afhangen van het aanbod aan kinderactiviteiten. Bovendien hebben de kinderen tegenwoordig hun eigen zegje in de keuze van de bestemming. Uiteraard is de zoektocht ook een leuk tijdverdrijf voor de thuisblijvers. Staycation of de zogenaamde thuisblijfvakantie is een duurzame reistrend die de laatste jaren sterk aan belang heeft gewonnen. Steeds meer gezinnen besluiten de vakantie thuis door te brengen en nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten op rijafstand van hun huis. Naast de wandelzoektocht is er ook de familiezoektocht van het Davidsfonds en de proeftocht in het Gallo-Romeins Museum. Dat komt dus neer op dagenlang speelplezier in de eerste stad van België’.

De tocht van +/- 5 km richt zich tot kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar. Het opdrachtenboekje met bijhorende stickerset kan gratis worden afgehaald bij Toerisme Tongeren. Parkeren is mogelijk op de Oude Blaarstraat, net voor de spoorwegbrug.

Ontdek het volledige aanbod aan kinderactiviteiten op https://www.toerismetongeren.be/kids.