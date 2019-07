Patrick Dewael en Greet Op de Beeck in het geheim getrouwd: hoe het allemaal begon

Tongeren -

“’t Is gebeurd”, meldt Greet Op de Beeck om vrijdagvoormiddag om 10 uur op haar Facebookpagina. Zo met een blauw hartje erachter. Op de foto zijn Greet Op de Beeck en Patrick Dewael te zien in het mooie mergeldecor van het Tongerse Agnetenklooster. Wat gesuggereerd wordt, is ook zo: sinds halftien vanochtend zijn Dewael en Op de Beeck in de echt verbonden. Maar wat was er vooraf gebeurd?