Eerste keer Romeo’s in Peer

Peer - Op zaterdag 27 juli organiseert radiozender FM Goud de derde editie van 'FM Goud Zomert'. De Romeo's zullen als headliner dit jaar afsluiten. Daarmee staan de heren voor het eerst op een Peers podium.

"Vorig jaar was onze tweede editie een onverhoopt succes", blikt radiobaas Michel Vanderfeesten tevreden terug. "Meer dan 2.500 bezoekers genoten van onder andere Zohra, Animolly, de Snollebollekes en Fons en die van Ons. Vanzelfsprekend gaan we op zaterdag 27 juli voor een mooi vervolg. We blijven daarbij ons uitgangsprincipe trouw: een laagdrempelig en gratis evenement voor jong en minder jong. Met artiesten die scoren in alle doelgroepen, net zoals we met ons radiostation ook het brede publiek bereiken. En ja, het gaat goed met FM Goud. Wist je dat we inmiddels 15 jaar onafgebroken in de lucht zijn? Op dinsdag 16 juli vierden we deze verjaardag en uitgerekend op die dag haalden we ook nog eens onze 14.000ste liker op Facebook. Ook daar is FM Goud inmiddels een begrip.”

Deze zomer zal Animolly op FM Goud Zomert opnieuw zorgen voor een spetterende kindershow. Hij wordt voorafgegaan door de Peerse clown Joppy die een goochelshow brengt. Daarna treedt het akoestische duo Where's the Bar? aan, gevolgd door de Spikes. "Een topcoverband met een hoek af en daardoor uitermate geschikt voor FM Goud Zomert. Wist je trouwens dat deze vier namen allemaal uit Noord-Limburg komen?" En dan moet dé topnaam nog komen. Deze keer sluiten niemand minder dan Chris Van Tongelen, Davy Gilles en Gunther Levi in schoonheid af. De Romeo's staan daarmee voor het eerst op een Peers podium.

FM Goud zet ook heel erg in op randanimatie. “We verwennen de kinderen met drie reuzegrote springkastelen, een gigantische mobiele speelwagen, een clown en glittertattoos. Onze traditionele cavabar is er ook weer. Nieuw dit jaar is dat we voor het eerst ook frietjes aanbieden en dat we ook een FM Goud mocktail hebben. En aan de fotobooth met attributen kan je gratis foto’s maken en die meteen afprinten of delen op je socials.”

De toegang is helemaal gratis. FM Goud Zomert vindt plaats in het stadspark De Perre aan de Rustoordlaan in Peer. Vanaf 16 uur.