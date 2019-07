Venezolaan Rondon trekt naar Chinese club van Carrasco

Dalian Yifang, het Chinese team van Rode Duivel Yannick Carrasco, heeft zich vrijdag versterkt met aanvaller Salomon Rondon. Het is voorlopig nog afwachten wat dit betekent in het transferdossier van onze landgenoot, die hoopt terug te keren naar Europa.

De 29-jarige Venezolaan Salomon Rondon komt over van de Engelse tweedeklasser West Bromwich Albion. WBA leende Rondon vorig seizoen uit aan Premier League-club Newcastle United, waar hij nog goed was voor twaalf goals in 33 officiële duels.

Eerder was de 78-voudig Venezolaans international in Europa actief bij Las Palmas (2008-2010), Malaga (2010-2012), Rubin Kazan (2012-2014) en Zenit Sint-Petersburg (2014-2015). Sinds de zomer van 2015 stond hij onder contract bij West Bromwich, maar na de degradatie van de club uit de Premier League in het voorjaar van 2018 stuurde hij al aan op een vertrek.

Carrasco en Dalian Yifang staan na achttien speeldagen negende (op zestien teams) in de Chinese Super League. Vorig seizoen kon maar op het nippertje het behoud verzekerd worden.