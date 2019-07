Patrick Dewael en Greet Op de Beeck in het geheim getrouwd

Tongeren - Vanochtend om 9.30 uur is Kamervoorzitter Patrick Dewael in het huwelijksbootje gestapt met Greet Op De Beeck.

Het huwelijk werd voltrokken in het Agnetenklooster in Tongeren. Dewael is ondertussen 14 jaar samen met de voormalige VRT-radiojournaliste. Het huwelijk vond in het grootste geheim plaats, in intieme kring. Er waren slechts een 15-tal genodigden aanwezig. Schepen Patrick Jans leidde de burgerlijke plechtigheid. Bart Tommelein was Dewaels getuige, Bert Cruysweegs was getuige voor Op de Beeck. Hij is een studievriend van haar.