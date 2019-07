Olivier Deschacht mag zich bewijzen bij Zulte Waregem

Olivier Deschacht lijkt zijn droom om nog een jaartje op het hoogste niveau te mogen voetballen waar te maken: de 38-jarige verdediger is op proef bij Zulte Waregem voor een paar dagen. Een exacte termijn wordt er niet op gekleefd.

Door blessureleed in de defensie neemt Zulte Waregem Olivier Deschacht op proef, dat laat de club zelf weten. De ervaren verdediger traint vanaf vandaag (10u30) mee met de groep. Bij Essevee zijn Bürki (teen), Baudry (buikspieren) en Kainourgios (voet) momenteel out.

De 38-jarige Deschacht zit zonder club na zijn vertrek bij het gedegradeerde Lokeren en hoopt zijn voetbalcarrière op het hoogste niveau te verlengen. Hij werd in het tussenseizoen al in verband gebracht met 1B-club OH Leuven, maar die deal sprong af.

Vorig seizoen was hij bij Lokeren nog goed voor 26 officiële duels, waarin hij twee keer scoorde. De verdediger kwam voordien zeventien jaar uit voor Anderlecht en speelde 601 wedstrijden voor paars-wit waaronder 99 op het Europese toneel, een record in de clubgeschiedenis.