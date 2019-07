Damian (17) lijkt als twee druppels water op moeder Liz Hurley in eerste photoshoot

Damian (17), de zoon van de Britse actrice Liz Hurley (54), heeft zijn looks van zijn wereldbekende mama geërfd. In zijn allereerste fotoshoot lijkt hij dan ook sprekend op haar.

De jonge knaap is te zien in de nieuwste reclamecampagne van de Britse visagist Pat McGrath. Door zijn lange haren, gave huid en ietwat sensuele blik springt hij niet alleen in het oog, ook lijkt hij als twee druppels water op zijn 54-jarige moeder.

Fans op sociale media zijn alvast laaiend enthousiast over Damian zijn eerste fotoshoot. “Wat een jukbeenderen”, zegt een fan op socialnetwerksite Twitter. “We hebben een nieuw topmodel.” Een andere fan vond het dan weer moedig van de tienerjongen. “Je hebt een zeer specifieke look en je bent niet bang om die te tonen. Je bent moedig en zal nog ver komen in het modellenwereldje.”