Omgeving Kasteel Den Brandt opnieuw afgesloten na ontploffing in Grand Café

De omgeving van Kasteel Den Brandt in Antwerpen is vrijdagochtend opnieuw afgesloten na een ontploffing in het Grand Café. De federale gerechtelijke politie en DOVO zijn ter plaatse.

“Gezien de aard van de feiten kan ik niet in detail gaan over de zaak”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Ik kan wel zeggen dat voor de vastgestelde feiten het gerechtelijk lab en de federale gerechtelijke politie ter plaatse komen en dat niemand gewond raakte.”

Het domein van Kasteel Den Brandt aan de Beukenlaan werd woensdagmorgen ook al afgesloten door de politie nadat er een granaat werd gevonden in restaurant Grand Café. Er was ook een vermoedelijke brandstichting in restaurant Murni, in een van de koetshuizen.

