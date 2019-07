Malinovskyi scoort meteen bij debuut voor Atalanta, Kabasele bijt in het zand tegen Ajax

Rode Duivels Timothy Castagne (Atalanta Bergamo) en Dennis Praet (Sampdoria) hebben in hun eerste oefenduels van het nieuwe seizoen een schietoefening gehouden, Ruslan Malinovskyi pikte bij zijn debuut bij Atalanta meteen een doelpuntje mee. Christian Kabasele verloor met Watford zijn eerste voorbereidingswedstrijd tegen Ajax.

Tegen amateurclub Brusaporto won Atalanta met 9-0, de amateurs van Sellero Novelle gingen met 15-0 onderuit tegen Sampdoria. Zowel Timothy Castagne als Dennis Praet speelden enkel de eerste helft in hun eerste wedstrijd. Bij Atalanta was er ook het debuut van nieuwe aanwinst Ruslan Malinovskyi, overgekomen van Racing Genk. De Oekraïner was meteen trefzeker vanop de strafschopstip.

Foto: LAPRESSE

Christian Kabasele verloor met Watford zijn eerste voorbereidingswedstrijd tegen Ajax met 2-1. Kabasele speelde enkel de tweede helft in het oefenduel in het Oostenrijkse Saalfelden tegen Ajax. Watford kwam op voorsprong via Gray (39. pen), maar de Amsterdammers wonnen nog dankzij goals van Van de Beek (52.) en Timber (89.). Basisspeler bij Ajax was de Roemeen Razvan Marin, overgenomen van Standard.

Lamah verliest opnieuw in MLS, Ciman wint

In de Major League of Soccer (MLS) hebben de Belgen op de 21e speeldag met wisselend succes gepresteerd.

Het Cincinnati van Roland Lamah, rode lantaarn in de Eastern Conference, verloor in eigen huis met 1-4 van DC United. Lamah viel na 65 minuten in, net nadat Wayne Rooney de 1-3 op het bord had gezet. Voordien had ook Rodriguez (42. en 59.) al twee maal gescoord voor de bezoekers van DC United. Ledesma (54.) kon tussendoor voor de thuisploeg milderen vanop de stip. Het werd uiteindelijk nog 1-4 voor de nummer twee in de Eastern Conference door een goal van Arriola (73.). Voor Cincinnati, nieuwkomer op het hoogste niveau, is het al de veertiende nederlaag in 21 wedstrijden.

Laurent Ciman en Toronto triomfeerden met 3-1 tegen de New York Red Bulls. Ook Alejandro Pozuelo (ex-Genk) stond in de basis bij Toronto. Altidore bracht de thuisploeg al na zes minuten met een knap hakballetje op voorsprong. Pozuelo verdubbelde halverwege de eerste periode vanop de stip. Na rust kon NY eerst milderen via Barlow (63.), maar Morgan (72.) stelde de zege in het slot veilig met de 3-1. In de tussenstand in de Eastern Conference is Toronto zesde, de NY Red Bulls zijn vierde.