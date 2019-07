Gedaan met ’likes’ tellen op Instagram

Instagram is in verschillende landen een test begonnen waarbij het aantal ‘likes’ bij een foto verborgen blijft voor de buitenwereld. Het platform wil zo de sociale druk op zijn gebruikers verminderen. Een stap in de juiste richting van het mentale welzijn of een krampachtige poging het imago op te krikken? “Instagram heeft dit hoe dan ook zelf in de hand gewerkt.”