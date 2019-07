Druk op Gwendolyn Rutten neemt toe na debacle rond Brusselse regeringsvorming

Na het debacle van de Brusselse regeringsvorming heeft Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten ‘dwarsligger’ Sven Gatz op het strafbankje gezet. In zijn laatste weken als Vlaams minister verliest hij bijna al zijn bevoegdheden. Maar het is vooral Rutten die hier beschadigd uitkomt. Niet alleen de Brusselaars zagen aan de poten van haar stoel. Ook in Vlaanderen is er ongenoegen, en de jonge uitdager Francesco Vanderjeugd gooit olie op het vuur.