Het begon als een gimmick in de etappe naar Épernay, maar ondertussen is hij al zeker van elf opeenvolgende dagen Tourpodium. Leider in het bergklassement Tim Wellens is in deze Tour bezig een heel apart nevenverhaal te schrijven. Om even te duiden: het was al van 1980 en Jean-Luc Vandenbroucke geleden dat een landgenoot nog elf keer op rij de bolletjestrui droeg.