Coach Gaastra schat kansen van Beringenaar in

Al sinds een half decennium is Pieter Timmers (31) de onbetwiste vaandeldrager van het Belgische zwemmen. Ook op het WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju, dat dit weekend begint, voert de Beringenaar de tienkoppige delegatie aan. “De wereldtitel is het streefdoel van Pieter”, verklaart zijn coach Ronald Gaastra.