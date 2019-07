Vandaag start BK in Genk

Na één jaar afwezigheid landen de Belgische zwemkampioenschappen voor de jeugd (11-14 jaar) opnieuw in Genk. Van vandaag tot en met zondag strijden de opvolgers van Pieter Timmers, Louis Croenen en andere Fanny Lecluyses voor de medailles in het Genker Stedelijk Zwembad. Hoewel Michael Phelps zijn grote idool is, brandt de jonge Carsten Gos (13) van ambitie om in de voetsporen van de Belgische toppers te treden en te schitteren op een groot kampioenschap.