Ook Bree en Kinrooi vragen inzet civiele bescherming bij bestrijding processierups

Bree / Kinrooi -

Het is tijd om de grote middelen in te zetten, klinkt het. Na Maaseik willen ook andere gemeenten bijstand van de civiele bescherming in de strijd tegen de eikenprocessierups. Op vraag van burgemeester Johan Tollenaere schiet de civiele bescherming Maaseik te hulp. Ook de stad Bree en de gemeente Kinrooi zeggen dat ze het werk niet meer kunnen bijhouden en rekenen op de steun van bovenaf. Wat in Antwerpen kan, moet ook hier kunnen, heet het. Via de brandweerzone Oost-Limburg is een gezamenlijke vraag gericht aan Binnenlandse Zaken om de civiele bescherming laten bij te springen.