AA Gent krijgt Europees ticket van KV Mechelen, Standard rechtstreeks naar groepsfase

De UEFA bevestigt dat KV Mechelen niet mag deelnemen aan de Europa League. België behoudt wel vijf Europese tickets: AA Gent gaat Europa in.

“Op 18/07/2019 heeft de UEFA een beslissing genomen over de toekenning van de Europa League tickets aan Belgische clubs”, klinkt het in een persbericht van de KBVB. ‘Deze beslissing volgt op de tweede beslissing uitgesproken door het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) op 17/07/2019 in het kader van de tuchtprocedure tegen YR KV Mechelen en anderen met betrekking tot de wedstrijd YR KV Mechelen - KV RS Waasland-SK Beveren van 11/03/2018.’

“De UEFA heeft beslist YR KV Mechelen niet toe te laten om deel te nemen aan de Europa League (editie 2019-2020) en dit Europees ticket toe te kennen aan R. Standard de Liège, dat de groepsfase van voormelde competitie zal spelen. Deze beslissing heeft tevens voor gevolg dat KAA Gent en R. Antwerp FC respectievelijk de tweede en de derde kwalificatieronde van deze competitie zullen betwisten.”