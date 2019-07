Reynders bevestigt noch ontkent aanwezigheid kernwapens in Kleine Brogel

Peer - Minister van Defensie Didier Reynders (MR) bevestigt noch ontkent dat er Amerikaanse kernwapens aanwezig zijn op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. De minister wees erop dat dit altijd de houding geweest is van de voorbije Belgische regeringen, wat ook hun samenstelling was.

De aanwezigheid van kernwapens in Kleine Brogel werd nog eens vermeld in de kladversie van een rapport van het NAVO-parlement, een assemblee met parlementsleden uit de NAVO-lidstaten. Groene parlemementsleden brachten het ontwerprapport naar buiten. In de definitieve versie werd de passage overigens geschrapt. Desalniettemin willen minstens Ecolo-Groen en sp.a de kernwapens uit ons land laten verwijderen.

Minister Reynders stelde dat het bewuste rapport geen document van de NAVO is. “Dit valt onder de strikte verantwoordelijkheid van een parlementslid van een geallieerd land”.

De defensieminister zei dat ons land “als betrouwbare bondgenoot van de NAVO het beleid van de alliantie” steunt. Hij wijst erop dat de non-proliferatiestrategie van de NAVO uitgaat van een “conventionele en nucleaire capaciteit”.

De regering besliste vorig jaar om nieuwe Amerikaanse F-35-gevechtsvliegtuigen aan te kopen. Met de mogelijkheid om kernwapens te dragen is toen geen rekening gehouden, omdat die toen niet bij de F-35 beschikbaar was, zei Reynders.

De Amerikanen ontwikkelen het vliegtuig intussen wel verder en wellicht wordt de nucleaire optie tegen 2025 mogelijk. Maar het zal aan de volgende Belgische regering zijn om daarover een eventuele beslissing te nemen.