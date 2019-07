Alweer gedetineerde van de gevangenis van Ruiselede ontsnapt

Een gedetineerde van de gevangenis van Ruiselede is donderdagmiddag kunnen ontsnappen. Dat heeft het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen bevestigd.

De 49-jarige man kon ontsnappen terwijl hij in het kader van zijn straf werkte in een boerderij. “De man heeft zich kunnen onttrekken aan het toezicht van de penitentiair beambte”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. Er is meteen een zoekactie opgestart, maar de ontsnapte gevangene kon nog niet worden gevat.

Niets wijst erop dat de ontsnapping was voorbereid. “We vermoeden dat het om een impulsieve en emotionele beslissing ging”, zegt Van De Vijver.

Eerder deze maand waren ook al drie gevangenen ontsnapt uit de open gevangenis van Ruiselede.