Drugs, drank, geen rijbewijs en achtervolging: Halenaar mag het uitleggen bij politierechter

Halen / Diest -

Een patrouille van de politiezone Demerdal (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) heeft woensdagavond na een helse achtervolging een man uit Halen ingerekend. Rond 20 uur had de rijstijl van de bestuurder in Diest de aandacht van de agenten getrokken. De politie reed de chauffeur prompt achterna. Toen de bestuurder doorhad dat de agenten hem op de hielen zaten dreef hij zijn snelheid gevoelig op. In Halen kon de 26-jarige man evenwel ingerekend worden. Testen maakten duidelijk dat hij zowel onder invloed van alcohol als drugs reed. Hij bleek ook geen houder van een rijbewijs te zijn. In opdracht van het parket van Leuven is zijn auto in beslag genomen. De Halenaar zal het later aan de politierechter in Leuven mogen uitleggen.