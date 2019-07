Coach Pake van Limburg White Sox wordt 77 jaar

Bokrijk

Genk - Eric Crauwels al jaren actief bezig met baseball in Limburg werd 77 jaar! Dit liet zijn club Limburg White Sox niet zomaar voorbijgaan.

Op dinsdag 16 juli is coach Pake (Eric C) 77 jaar geworden. Hij is reeds jaren coach bij de Limburg White Sox.

Dit doet hij met hart en ziel. Dat is hem ook aan te zien als hij het veld betreedt. Volle overgave, altijd even enthousiast om zowel de jonge, als de iets oudere baseball-speler ook de liefde voor de baseball-sport te leren.

Woensdag werd hij tijdens de training in de picture gezet met een cadeautje. Zoals steeds is hij heel bescheiden en dankbaar, de training ging meteen van start, even enthousiast als altijd.

Dankjewel Coach voor je grote inzet en overgave voor de club, voor de sport en voor de kinderen, jongeren en volwassenen met telkens evenveel overtuiging!