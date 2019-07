Genkenaar die betrokken was bij schietpartij nu ook veroordeeld voor dealen

Genk -

De 20-jarige Genkenaar Z. S. werd donderdag voor de Tongerse correctionele rechtbank veroordeeld tot een uitgestelde straf van twintig maanden en een geldboete van 8.000 euro omdat hij drugs dealde in Genk. De man kreeg in mei van dit jaar al elf jaar cel omdat hij betrokken was met een schietpartij. “Pure maffiastijl”, zo beschreef de procureur de feiten toen.