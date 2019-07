Het nieuws kwam vorige week een beetje uit de lucht vallen: Cristian Ceballos die zijn contract ontbond bij STVV om in Qatar bij Al Wakrah te gaan voetballen. Bij de promovendus tekende hij deze week een contract voor één seizoen met optie.

“Ik was toe aan een nieuwe uitdaging”, laat de middenvelder vanuit Doha weten. “Ik heb drie mooie jaren gekend bij STVV. Ik had er met iedereen een goeie band. Maar ik voelde dat ik nood had aan een ...