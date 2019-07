Nederlanders krijgen tot 20 maanden cel met uitstel voor diefstallen in autogarages

Bilzen / Lanaken -

Een 20-jarige Nederlander en zijn 23-jarige Nederlandse vriend kregen tien en twintig maanden cel met uitstel onder voorwaarden voor een hele reeks diefstallen bij een sanitair bedrijf en doe-het-zelfzaak in Lanaken. Ze sloegen ook toe bij autogarages in Tienen en Bilzen waar ze aan de haal gingen met enkele banden en velgen. “Het was een impuls”, zo zei een van de twintigers voor de Tongerse rechter.