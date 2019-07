Twee mannen in cel na opdoeken wietplantage in Stevoort

Houthalen-Helchteren / Batsheers / Hasselt -

In het onderzoek naar de wietplantage in de villawijk Sterrenbos in Stevoort zitten inmiddels twee mannen in de cel. Daar werden meer dan 1.000 plantjes, een kilogram cannabis en een vuurwapen gevonden. Na die vondst werd ook nog een huiszoeking in Heers uitgevoerd. Ook daar konden de speurders cannabis in beslag nemen. De twee verdachten die werden gearresteerd, verschenen donderdag bij de onderzoeksrechter. Die liet hun aanhouden.