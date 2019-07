Waarom KV Mechelen wel en Waasland-Beveren niet toerekenbaar is voor poging tot matchfixing

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft woensdag geoordeeld dat de daden van de veroordeelde (ex-)bestuurders van KV Mechelen in de poging tot matchfixing toegerekend moeten worden aan de club. Bij Waasland-Beveren werden voorzitter Dirk Huyck en financieel directeur Olivier Swolfs veroordeeld, maar de club werd volledig vrijgesproken. In zijn motivering geeft het BAS daar twee redenen voor.

Het verschil zit hem in de strafbare daden die Olivier Somers, Johan Timmermans, Thierry Steemans en Stefaan Vanroy hebben gepleegd. “In het geval van Waasland-Beveren is op definitieve wijze vastgesteld dat twee bestuurders (Huyck en Swolfs, red.) zich schuldig gemaakt hebben aan verzuim van de meldingsplicht. In het geval van KV Mechelen staat vast dat bestuurders zich schuldig hebben gemaakt aan competitievervalsing of pogingen daartoe. Dat verschil verantwoordt ook dat de toerekening anders wordt beoordeeld”, luidt de motivering.

Bovendien was bondsprocureur Kris Wagner niet in beroep gegaan tegen de vrijspraak in eerste aanleg uitgesproken door de Geschillencommissie Hoger Beroep. Enkel Lokeren vocht dat beroep aan, maar eiste in zijn vordering enkel de degradatie.

Aangezien die sanctie volgens het BAS niet meer opgelegd kon worden wegens een “laattijdige bondsactie”, verviel echter het belang van Lokeren en was er geen enkele partij die de vrijspraak van Waasland-Beveren nog aanvocht. “Het arbitragecollege heeft zich dan ook niet meer uit te spreken over de Bondsactie tegen Waasland-Beveren”, klinkt het.

Makelaar Walter Mortelmans blijft geschorst voor drie jaar, waarvan één effectief

Spelersmakelaar Walter Mortelmans is na het finale vonnis dat het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) woensdag heeft geveld drie jaar geschorst, waarvan een jaar effectief en twee met uitstel. Het komende jaar kan de sterke man van het makelaarskantoor ISM niet meer optreden als tussenpersoon. Zijn advocaten laten donderdag weten dat Mortelmans zich beraadt over verdere stappen om de schorsing aan te vechten.

Het aandeel van Mortelmans in de zaak beperkt zich tot een aantal telefoongesprekken, waaruit moet blijken dat hij zijn vennoot Thomas Troch inschakelde om Olivier Myny te benaderen om de toenmalige speler van Waasland-Beveren op de hoogte te brengen van Mechelse interesse.

Helemaal sluitend kan uit de gesprekken en verklaring van Mortelmans niet afgeleid worden dat de makelaar de intentie had om Myny aan te sporen slecht te spelen, oordeelt het BAS. "Het valt wel op dat hij, kort voor de beslissende wedstrijd, veelvuldig contact gehad heeft met de heer Steemans. Met zijn ervaring kon hij ook wel beseffen dat die contacten niet toevallig waren."

Mortelmans erkende dat hij via zijn vennoot aan speler Myny heeft laten weten dat KV Mechelen nog steeds belangstelling voor hem had. "Een makelaar met de ervaring van Mortelmans zal beseft hebben dat het vermelden van die belangstelling, zo kort voor de wedstrijd, door de speler niet anders begrepen kon worden dan als een wenk om niet voluit te gaan, omdat die 'belangstelling' natuurlijk voor hem als speler veel interessanter was als KV Mechelen zich kon handhaven in 1A (en dus de cruciale wedstrijd zou winnen) dan wanneer KV Mechelen zou zakken naar 1B", luidt het.

"Dit kan moeilijk anders geïnterpreteerd worden dan als een poging om de wedstrijd op die manier te beïnvloeden en dus de competitie te vervalsen. (...) Voorts is het arbitragecollege van oordeel, dat uit de veelvuldige contacten met Steemans blijkt dat Mortelmans akkoord was om Myny te contacteren. Dat Mortelmans dit onrechtstreeks deed via zijn vennoot Troch, toont aan dat hij besefte dat dit geen normaal contact was."

Na de tussenbeslissing van het BAS lagen de sancties voor spelersmakelaars Thomas Troch en Evert Maeschalck al vast. Zij werden enkel bij de procedure betrokken door vorderingen van Lokeren, maar het belang van de 'Tricolores' werd door het BAS afgewezen en dus zijn ook de eerder opgelegde straffen voor Troch (drie jaar schorsing, waarvan twee effectief) en Maeschalck (een jaar voorwaardelijke schorsing) definitief. Zij leggen zich daarbij neer.