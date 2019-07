Een 18-jarige jongeman uit Oudsbergen is donderdagochtend achter het stuur van een gestolen tractor uitgehaald. De jongeman bleek onder invloed van drank en drugs. Hij zal later een uitnodiging krijgen van het parket Limburg met het oog op strafbemiddeling.

Een boer uit de Klein Stukkenstraat in Vostaard was donderdag rond 6 uur wakker geschrokken omdat hij zijn tractor hoorde vertrekken. De man sprong in zijn auto en zette de achtervolging in. In de Luytenstraat ...