Borgloon -

In de Rullecovenstraat in Kerniel is donderdag even voor 15 uur een auto van de weg geraakt. Tussen twee vangrail bolde de auto over het fietspad de struiken in. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer uit het voertuig te helpen. De 25-jarige bestuurster was onwel geworden. A. Malcorps werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.