Gehandicapte goudvis krijgt nieuw leven met zelfgemaakte ‘rolstoel’ nadat zijn vriendjes één voor één stierven

Een goedhartige man heeft een ‘rolstoel’ gebouwd om zijn gehandicapte goudvis te helpen drijven.

De Zuid-Koreaanse Henry Kim is een aquariumenthousiasteling en heeft meer dan twintig goudvissen thuis in Seoul. Veel van zijn goudvissen stierven als gevolg van de zwelling van de zwemblaas, een aandoening waardoor ze op hun kop zweven of naar de bodem zinken. Henry zegt dat zijn uitvinding het resultaat is van veel opzoekwerk op Google. Hij gebruikte plastic onderdelen om een drijfapparaat te maken dat hij een ‘rolstoel’ noemt. Zijn gehandicapte goudvis en zijn baasje zijn dolgelukkig, zo veel is duidelijk.