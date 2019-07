Ontroerend moment wanneer 3 orka’s de vrijheid tegemoet zwemmen na jaren in de bekende ‘walvisgevangenis’

Drie orka’s die jarenlang in de beruchte ‘walvisgevangenis’ zaten, zijn gisteren vrijgelaten in de Zee van Ochotsk in Oost-Rusland. De walvissen werden hiervoor in containers met water vervoerd. Een kraan tilde de dieren het water in.

Vooraleer de orka’s konden worden vrijgelaten, moesten ze eerst een stevig programma volgen om te kunnen wennen aan hun nieuwe leven. Ze kregen ook satelliettags zodat ze gevolgd kunnen worden.

Het is intussen de tweede groep dieren die vrijgelaten wordt uit de kooien. Op 28 juni werden er ook twee orka’s en zes witte dolfijnen in open zee vrijgelaten. In totaal zaten er 11 orka’s en 87 witte dolfijnen in de walvisgevangenis. Het hele proces om de dieren vrij te laten, zal zo’n vier maanden in beslag nemen.

De dieren werden gevangen genomen in de Zee van Ochotsk om te worden doorverkocht aan aquaria in onder meer China. Ze zitten al maanden opgesloten in kleine kooien in de baai van Srednjaja.