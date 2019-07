De modewereld is blij: “Het oude Céline is eindelijk terug”

Links: New Bottega. Rechts: Old Céline Foto: Catwalkpictures

Wie het reilen en zeilen in de modewereld een beetje volgt, is op de hoogte dat het eerste werk van Celine-hoofdontwerper Hedi Slimane niet goed werd onthaald. Zijn creaties waren ‘te Yves Saint Laurent’ en een blamage van het oude Céline - toen nog met accent en onder het bewind van Phoebe Philo. Maar nu zijn fans van het eerste uur blij. De nieuwe hoofdontwerper van Bottega Veneta brengt de Céline-sfeer van weleer...

Wat voorafging: in 2017 nam Phoebe Philo afscheid als hoofdontwerpster bij het Franse luxemerk Céline. Haar opvolger werd Hedi Slimane, bekend van zijn werk bij dat andere Franse modehuis Yves Saint Laurent. Zijn eerste collectie was volgens modekenners en Céline-fans ronduit problematisch. De reden? De creaties leken te veel op zijn werk voor zijn vorige werkgever en waren een stijlbreuk met de immer vrouwelijke en klassieke ontwerpen van Philo. De gevolgen in modeland waren duidelijk: oude Céline-stuks begonnen meer te verkopen en op Instagram werd een pagina ‘OldCeline’ opgericht om de ontwerpen van Philo te koesteren.

Nu hebben die fans hoop gekregen door een switch bij het Italiaanse modehuis Bottega Veneta, sinds vorig jaar onder de creatieve leiding van de Britse Daniel Lee. Zijn “minimalistische en volwassen” ontwerpen doen velen denken aan het Céline-tijdperk avant Slimane. Het label heeft inmiddels ook een eigen fanaccount op Instagram: ‘NewBottega’.

Of Lee spiekte bij Philo is onduidelijk, maar in het verleden deed hij wel ervaring op de Céline-werkvloer op. Hij leverde ook zijn creatieve bijdrage bij Maison Margiela, Balenciaga en Donna Karan. Volgens modesite Women’s Wear Daily (WWD) is Bottega Veneta goed op weg om een van de populairste merken ter wereld te worden.

“In slechts één jaar tijd heeft Lee een Italiaanse klassieker heruitgevonden tot een merk waar iedere inkoper het over heeft. Volgens de wereldwijde modezoekmachine Lyst zijn de zoekopdrachten naar Bottega Veneta kwartaal na kwartaal met gemiddeld 71 procent gestegen. Vooral de handtassen en platte schoenen zijn erg gegeerd en zijn momenteel heel moeilijk te verkrijgen.