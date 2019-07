Tussen al internationale namen op de affiche van Tomorrowland vind je ook enkele Limburgers. Een van hen is DJ Ward uit Kortessem. Hij viert dit jaar zijn jubileum: voor de tiende keer op rij gaat hij de weide

DJ Ward weet nog goed de eerste plaat die hij op het Boomse festival speelde bij zijn debuut in 2009: “‘Can You Feel It’ van CLS, uit 1999. Ik was stomverbaasd hoeveel volk er aan het ...