KV Mechelen legt zich neer bij uitsluiting Europees voetbal: “Gaan niet in beroep in belang van Belgisch voetbal”

KV Mechelen laat donderdagmiddag zich neer te leggen bij het besluit van de BAS om uitgesloten te worden voor Europees voetbal. Op deze manier hoopt Malinwa dat het ticket wordt doorgeschoven naar een andere, vijfde Belgische club. Over het beroep voor haar deelname aan de Croky Cup deed KV Mechelen nog geen uitspraak. Ex-hoofdaandeelhouder Olivier Somers bekijkt hoe “onrechtvaardige uitspraak” kan aangevochten worden

De Europese voetbalbond had KV Mechelen de opdracht gegeven om voor donderdagmiddag een standpunt in te nemen over het besluit van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Een nieuw beroep bij de UEFA om haar plaats in de groepsfase te verdedigen zou het vijfde, Belgische ticket voor Europees voetbal in gevaar kunnen brengen.

KV Mechelen geeft op haar eigen website aan niet in beroep te gaan bij de UEFA “in het belang van het Belgisch voetbal”. “De club betwist de beslissing van het BAS dat KVM schuldig is aan matchfixing. Daar blijven we heel duidelijk in: KV Mechelen heeft geen wedstrijd vervalst”, aldus advocaat Thomas Declerck.

“We konden voor de UEFA gaan pleiten, maar dat zou de beslissing over het vijfde Europese ticket voor België uitstellen. We gaan dat niet doen ondanks het feit dat de club de wedstrijdvervalsing betwist”, vervolgt Declerck.

KV Mechelen heeft ondertussen ook de motivatie van het BAS ontvangen. “We bestuderen momenteel de uitspraak om onze verdere positie te bepalen,” besloot de club.

Bekervoetbal

Met het neerleggen bij het verbod op Europees voetbal is de kous nog niet af voor KV Mechelen. De kampioen van 1B onderzoekt momenteel of het alsnog mee kan doen aan het nationale bekertoernooi. Eerder vandaag maakte KBVB bekend dat KV Mechelen (vooralsnog) wordt vervangen door een strookje met ‘bye’ erop.

De advocaten van ex-aandeelhouder Olivier Somers hebben de opdracht gekregen om te onderzoeken welke verdere stappen er ondernomen kunnen worden om deze onrechtvaardige uitspraak aan te vechten. Dat meldden zijn advocaten Frédéric Thiebaut en Peter Roosens donderdag in een mededeling aan Belga, nadat het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) een schorsing van tien jaar had bevestigd voor de ex-aandeelhouder van KV Mechelen.

“De motieven van de beslissing van het BAS zijn bijzonder kort en teleurstellend”, zegt Somers. “Het arbitragecollege erkent dat het dossier geen enkel bewijs bevat dat ik betrokken was bij de benadering van Waasland-Beveren door derden. Maar het vindt de vaststelling dat verschillende partijen mijn naam als ‘betrokken partij’ noemen voldoende om te besluiten dat het ‘ongeloofwaardig’ is dat die benadering zonder mijn medeweten en medewerking gebeurd is, omdat mijn positie binnen de club ‘te belangrijk’ was.”

Somers houdt vol dat hij zich “nooit schuldig gemaakt heeft aan feiten van wedstrijdbeïnvloeding”. “Ik betreur - en vind het onaanvaardbaar - dat ik veroordeeld word louter op basis van verklaringen van derden die niet eens verder onderzocht werden”, klinkt het. “Ik heb mijn advocaten de opdracht gegeven om te onderzoeken welke verdere stappen er ondernomen kunnen worden om deze onrechtvaardige uitspraak aan te vechten, zonder daarbij de belangen van KVM te schaden.”