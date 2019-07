IN BEELD. 15 jaar Tomorrowland, de hoofdpodia van 2005 tot nu

Een zestigtal dj’s, een handvol tentjes en een pietluttige mainstage die een 10-jarige ook had kunnen bedenken. Meer had Tomorrowland niet verzameld voor zijn allereerste editie op 14 augustus 2005. Vijftien jaar later is het festival in Boom de speelplaats van meer dan duizend artiesten en de mainstage een architecturale gust van 26 meter hoog en 132 meter lang waar vier weken aan gewerkt moet worden.