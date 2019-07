Zutendaal - Vanaf volgende week maandag stijgt het kwik tot dertig graden en meer. Goed nieuws voor de openluchtzwembaden want de eerste weken van de zomervakantie waren niet zo druk.

“Eigenlijk nog maar platte koek”, steekt Jacques Beuls van het openluchtzwembad ’t Soete Dal in Zutendaal van wal. “Tot nu toe een dag of tien waarvan we kunnen zeggen dat het rendabel was.” Een groot verschil met de zomer van 2018, stelt Beuls. “Toen waren we half juli al twee maanden bezig.”