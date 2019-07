Vergeet de Malediven: dit Russische meer is de nieuwe droombestemming van Instagrammers

De Russische stad Novosibirsk is hip bij toeristen die een Instagram-profiel willen vullen met foto’s van mooie plekjes. En dat heeft alles te maken met het turkooizen meer, net over de grens met Siberië, dat eigenlijk niet is wat het lijkt.

Het meer ziet er heel tropisch uit en dat lokt toeristen van over de hele wereld om ervoor of met een teen erin te poseren en kleurrijke foto’s te maken. Sommige koppels reizen hier zelfs naartoe om hun trouwfoto’s te nemen. Maar hoe exotisch het plekje er ook uitziet op kiekjes: dat is het eigenlijk helemaal niet.

De site is een door de mens gemaakte ‘poel’, die dient om afval op te vangen van een nabijgelegen elektriciteitscentrale. Die fotogenieke blauwe tint is verre van natuurlijk, maar het gevolg van veel metaaloxiden, steenkoolas en calciumzout die in het water terechtkomen.

Vooral door de steenkoolas heeft het water een sterk verhoogde pH-waarde, wat niet ideaal is om in te gaan zwemmen. Gevaarlijk is het niet, want volgens de Russische media is het water niet giftig, maar het is wel mogelijk dat je tijdens zo’n duik een allergische reactie krijgt. Een bordje op de plek waarschuwt voor een modderige bodem, waardoor het moeilijk kan zijn om uit het water te stappen.

Naast de vele, idyllische foto’s zijn er ook Instagrammers die minder uitnodigende kiekjes delen. Sommigen onder hen tonen de roestende pijpen die chemische goedjes van de centrale naar de vijver leiden of brengen de schoorstenen op de achtergrond om de grauwe omgeving in beeld te brengen.