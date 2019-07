KV Mechelen wordt in zestiende finales van Croky Cup vervangen door ‘bye’

KV Mechelen zal bij de loting voor de zestiende finales van de Beker van België niet vervangen worden. In de pot van 1A-clubs gaan daardoor slechts vijftien clubs en een strookje met ‘bye’. Dat heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), die de Croky Cup organiseert, donderdag bevestigd aan Belga.

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) bevestigde woensdag het verbod op deelname van KV Mechelen in de bekercompetitie. Aangezien Malinwa wel een eersteklasser blijft, zat de Antwerpse club in de pot met zestien eersteklassers. Op 26 augustus wordt er geloot voor de zestiende finales. De 1A-clubs komen terecht in een pot, de acht 1B-clubs en de acht overgebleven amateurclubs zitten in een tweede pot.

Nu KV Mechelen niet mag deelnemen aan de Croky Cup, zullen er slechts vijftien 1A-clubs zitten in de pot. Het strookje van KV Mechelen wordt bij de loting vervangen door een ‘bye’. Een amateurclub of 1B-club, afhankelijk van de loting, zal daardoor vrijgesteld worden in de zestiende finales en is automatisch geplaatst voor de achtste finales.