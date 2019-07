LIVE TOUR. Peloton trekt de Pyreneeën in

De eerste rit in het hooggebergte en met 209,5 kilometer meteen de langste bergrit van deze Tour. De eerste 130 kilometer in de vallei van de Garonne zijn vrij vlak, maar het einde is pittig.

Eerst de Col de Peyresourde (13,2 km aan 7%), meteen gevolgd door de Hourquette d’Ancizan (10 km aan 7,5%). Deze col van eerste categorie ligt net hoger dan 1.500 meter boven de zeespiegel, een primeur in deze Tour. Vanop de top is het wel nog 30 kilometer in dalende lijn naar Bagnères-de-Bigorre. Niet ideaal voor de klassementsmannen. De kans is groot dat de strijd om de ritzege een onderonsje wordt tussen de vluchters.

