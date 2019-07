Nederlander vertrekt met 38 kilo cannabis aan plantage in Heers

Batsheers -

Een 49-jarige Nederlander moet voor 15 maanden naar de gevangenis omdat hij samen met een Brusselaar een cannabisplantage onderhield in een woning in Heers. De veertiger werd onderschept toen hij met zijn bestelwagen vertrok aan het pand. In de laadbak lagen zes plastic zakken met 38 kilo cannabis. Zijn kompaan moet voor 24 maanden de cel in.