Meer dan 70 procent van muziek in ons land wordt gestreamd of gedownload

De muziekverkoop in België is in de eerste helft van 2019 gegroeid met 10 procent, goed voor 19,1 miljoen euro omzet. Betalende streaming is zelfs met 35 procent gegroeid, en met downloads erbij is de digitale verkoop in de eerste jaarhelft goed voor 71 procent of 20,6 miljoen euro.

Betalende muziekstreaming via diensten als Spotify, AppleMusic, Deezer en dergelijke blijft in populariteit toenemen, zo blijkt uit de jongste barometer van koepelfederatie BEA. Met een groei van 35 procent is het overduidelijk het meest populaire muziekformaat in België. Samen met downloads, die goed zijn voor 2,6 miljoen euro (9 procent van het totaal cijfer), vertegenwoordigen de digitale verkopen in de eerste jaarhelft 71 procent van het totaal.

Het fysieke muzieksegment is met een omzet van 8,5 miljoen euro nog goed voor 29 procent van de totaal omzet. Dit is een daling van 15 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De CD-verkoop realiseert 5,7 miljoen, een daling van 23 procent ten opzichte van vorig jaar. Vinyl-verkopen realiseren iets meer dan 2 miljoen euro omzet, dit is een lichte stijging van 3 procent tegenover vorig jaar. Hiermee is vinyl de enige groeier in de fysieke verkoop.