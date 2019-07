Net als gewone toeristen: koningin Máxima en koning Willem-Alexander gaan shoppen in New York

Het Nederlandse vorstenpaar is casual gaan shoppen in New York. Koning Willem-Alexander was voor die gelegenheid behoorlijk incognito met sportieve pet en zonnebril. Koningin Máxima was wél herkenbaar, maar gedroeg zich net als haar man als een gewone toerist met winkelzakjes in de handen.

De royals wandelden waren afgelopen dinsdag in the big apple voor een meeting met Secretaris-generaal van Verenigde Naties António Guterres. Daarna vonden ze de tijd om zich tussen de menigte te begeven in de straten van New York. Ze gingen af en toe een winkel binnen, waaronder die van Gap, Sephora en The Container Stores, zonder dat voorbijgangers hen herkenden.

Foto: Photo News

Bij de drie genoemde winkels, werd er ook gekocht. Dat blijkt uit de zakjes waarmee het koppel rondwandelde. De blonde koningin, gekleed in een groene jurk van het luxlabel Akris en cognackleurige accenten, werd bij make-upketen Sephora gesignaleerd in de gang van de haarproducten. Daar vroeg ze advies aan een van de klanten.

Foto: Photo News

Volgens de Britse krant The Daily Mail is er een enorm contrast tussen de casual winkelsessie van onze koninklijke noorderburen en het bezoek van Meghan Markle op Wimbledon. Daarmee wijst de krant op het divagehalte van de hertogin van Sussex, die niet wilde dat er op een publiekelijk evenement foto’s van haar werden gemaakt.

Foto: Photo News